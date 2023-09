Reprodução/Instagram Irmãos de MC Marcinho jogam cinzas do cantor no mar

Nesta sexta-feira (1) a família de MC Marcinho jogou as cinzas no cantor no mar de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. O funkeiro morreu aos 45 anos no sábado (26) com problemas cardíacos.

Mauro e Gisa, irmãos de Marcinho, apareceram bem emocionados ao se despedirem do irmão.





"Gente, estamos em Cabo Frio, o lugar que meu irmão mais amava, onde ele sempre estava de folga, de férias, a gente vinha com a família. Acho mais justo a gente jogar as cinzas dele aqui, em Cabo Frio. É a nossa despedida, mais uma. Que abençoe ele, e que de lá ele possa nos abençoar. Ele vai estar sempre nos nossos corações. Descanse em paz, meu irmão", dise Mauro.

Na legenda, ele se declarou: "Te amaremos eternamente".





MC Marcinho

Dono do hit Glamurosa, MC Marcinho morreu aos 45 anos no sábado (26). Ele estava internado desde o dia 27 de junho no Hospital Copa D'Or, no Rio.

Marcinho chegou a entrar na fila para transplante do coração e dos rins, porém saiu da lista após desenvolver uma infecção generalizada.

