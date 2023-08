Reprodução/Instagram Com marido internado, esposa de Faustão comenta morte de MC Marcinho

A esposa de Faustão lamentou a morte de MC Marcinho no último sábado (26). O cantor, que tinha 45 anos, estava com insuficiência cardíaca e esperava por um transplante de coração assim como o apresentador, mas não conseguiu a tempo.

Laura Cardoso relembrou a ida do funkeiro no programa 'Domingão do Faustão' e mandou um recado para os familiares do artista.

"Nosso carinho aos familiares do Mc Marcinho", escreveu ela nos Stories do Instagram.

Faustão está internado no Hospital Albert Einstein há mais duas semanas com insuficiência cardíaca. Agora, ele espera na fila do SUS para o transplante.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Reprodução/Instagram Esposa de Faustão lamenta a morte de MC Marcinho