Na manhã deste sábado (26), morreu MC Marcinho, aos 45 anos, no Rio de Janeiro. O cantor estava entubado no Hospital Copa d'Or após ter sofrido uma parada cardiorespiratória. A informação foi confirmada pela unidade de saúde.

Internado desde junho, ele é portador de cardiopatia e doença renal crônica e passou por uma cirurgia para trocar o marca-passo. Quadro se agravou após infecção generalizada.

MC Marcinho ficou conhecido na década de 1990 com músicas no ritmo do funk melody, como "Glamurosa". Outras músicas dele, como "Garota Nota 100", foram usadas na trilha sonoroa da novela "Vai Na Fé" e encantaram os telespectadores. O cantor deixa a filha Marcelly Garcia e esposa Kelly Garcia.



Trajetória



Marcio André Nepomuceno Garcia nasceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, em 11 de novembro de 1977. Ele começou a se destacar no funk em 1990, quando se tornou um dos principais destaques do movimento funk. Ele é dono dos sucessos "Rap do Solitário", "Escrito Pras Princesas", entre outros.

O artista já fez uma parceria com a funkeira MC Cacau, com quem namorava. Os dois lançaram juntos o álbum "Porque Te Amo", de 1997. Em 1998, ele lança então o primeiro álbum solo Sempre Solitário (Afegan Records), produzido pelo DJ Marlboro.



Em 1999, Marcinho lançou o segundo álbum "Valeu Shock" também produzido pelo DJ Marlboro. Mas, nos anos 2000, o funkeiro se afastou das mídias devido à popularização do funk com letras erotizadas.



Mas ele não deixou de trabalhar. Em 2002 lançou o álbum Falando com as Estrelas produzido pelo DJ Grandmaster Raphael. Este teve os sucessos "Funk da antiga", "Zona Oeste" e "Glamurosa", que foi modernizada e é a música de maior sucesso de Marcinho. O hit, inclusive, foi escrito usando a apesentadora Xuxa de inspiração. Em 2011, o cantor lançou o novo CD e o primeiro DVD, em parceria com a gravadora EMI, "Tudo é Festa".



O funkeiro voltou a ganhar destaque em 2023 com a novela "Vai Na Fé", que resgatou o funk melody. A novela reascendeu as músicas "Garota Nota 100", regravada por Ludmilla, e "Princesa", como ele mesmo disse em entrevista a Ana Maria Braga.



Saúde



Marcinho apresentou diversos problemas de saúde durante a vida. Em janeiro de 2012, o cantor foi internado com pneumonia. Em 2019, foi hospitalizado ao apresentar um princípio de infarto. Já, em 2020, ele foi internado na CTI após contrair a COVID-19. Em fevereiro do ano seguinte, o funkeiro ficou em coma por 4 dias após uma infecção bacteriana no pé esquerdo, além de ficar mais 3 meses no hospital, já que a doença atingiu seu pulmão.

Em julho de 2021, Marcinho teve que implantar um marca-passo após ter problemas cardíacos. Em maio deste ano, ele teve que fazer uma cirurgia para trocar o aparelho e em junho voltou a ficar internado.







