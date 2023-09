Reprodução Sogro de Diana morre 26 anos após acidente que matou filho e princesa

O empresário Mohamed Al-Fayed, pai de Dodi Al-Fayed, morreu na quinta-feira (31) aos 94 anos. A data 31 de agosto marcou o aniversário de 26 anos do acidente que vitimou a princesa Diana e o atual namorado da época, Dodi. Sogro de Diana, o bilionário foi dono das lojas Harrods e do time de futebol Fulham FC.



A morte de Mohamed aconteceu na noite de quinta-feira e o funeral nesta sexta-feira (1º). A cerimônia respeitou as convenções islâmicas de enterrar os mortos dentro de 24 horas. As informações foram publicadas no The Daily Mail.





O acidente fatal de Princesa Diana e o namorado Dodi Al-Fayed

No dia 31 de agosto de 1997, a princesa Diana e o namorado Dodi Al-Fayed deixaram o Hotel Ritz em Paris e foram perseguidos por paparazzis. O motorista que dirigia o carro em alta velocidade perdeu o controle e o veículo colidiu com um pilar dentro do túnel, que fica em frente a Torre Eiffel.

O veículo trafegava em uma velocidade de aproximadamente 105 km/h e o motorista estava sob efeito de álcool. Diana, Dodi e o funcionário não resistiram aos ferimentos. A mãe de Harry e William chegou a entrar no hospital com vida, mas morreu horas depois. O herdeiro e o motorista morreram no local do acidente.

Insatisfeito com as investigações oficiais, o bilionário Mohamed Al-Fayed contratou uma equipe para comandar uma investigação particular. Em 2008, o processo foi concluído, indicando que Diana e Dodi morreram por um conjunto de fatores: motorista embriagado, casal sem cinto de segurança e a perseguição dos paparazzis.

Na série The Crown, que tem a proposta de ilustrar a vida da corte britânica, Mohamed Al-Fayed foi uma das personas que deram vida a personagens fictícios. Na trama, ele é interpretado pelo ator israelense Salim Daw. A próxima temporada a ser lançada irá retratar o acidente fatal de Lady Diana e Dodi Al-Fayed.