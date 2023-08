Reprodução/ Instagram/ Site Maíra Cardi com Primo Rico se casaram em hotel com diárias de R$ 7 mil

Maíra Cardi e Thiago Nigro se casaram na última terça-feira (30). A cerimônia foi realizada em segredo no hotel de luxo Lake Vilas, localizado em Amparo, interior de São Paulo, com diárias que chegam a R$ 7 mil. Segundo a influencer, o local foi fechado por 5 dias para o casamento.







O hotel tem o maior jardim privado do Brasil, com aproximadamente 145 hectares. Além disso, o local tem 12 lagos naturais, cachoeiras, piscinas naturais e 8 vilas disponíveis para reserva.

Nos espaços de lazer, há duas quadras profissionais de tênis e duas de areia para beach tennis e beach volley e serviço de spa e gastronomia. Lá, os pratos são feitos com frutas, verduras, legumes, hortaliças e temperos colhidos da horta orgânica do hotel.



Para passar uma noite no hotel, uma pessoa pode gastar até R$ 7 mil reais, contando com a diária mais a taxa de serviço. Os quartos variam e chegar a acomodar 6 pessoas. Com a lotação máxima, as diárias podem chegar a R$ 19 mil.