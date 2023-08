Reprodução/Instagram Alianças de Maira Cardi e Thiago Nigro chegaram em carro forte

Maíra Cardi e Thiago Nigro receberam as alianças do casamento secreto de um carro forte. O casal se casou no interior de São Paulo com uma cerimônia intimista.

As joias foram criadas pelo designer Marcello Campos e possuem mais de 200 diamantes. O profissional explicou que o projeto demorou meses.





Vale lembrar que Primo Rico também pediu joias personalizadas para os enteados, Lucas e Sophia, de 21 e 4 anos. Eles ganharam alianças como símbolo da relação com o padrasto.

Maíra Cardi e Thiago Nigro se casaram na última terça-feira (30). A cerimônia foi realizada em segredo no hotel de luxo Lake Vilas , localizado em Amparo, interior de São Paulo, com diárias que chegam a R$ 7 mil. Segundo a influencer, o local foi fechado por 5 dias para o casamento.

Para passar uma noite no hotel, uma pessoa pode gastar até R$ 7 mil reais, contando com a diária mais a taxa de serviço. Os quartos variam e chegar a acomodar 6 pessoas. Com a lotação máxima, as diárias podem chegar a R$ 19 mil.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !