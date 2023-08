Reprodução/Instagram - 31.08.2023 Maíra Cardi e Thiago Nigro promoveram baile de máscaras após casamento





Maíra Cardi promoveu um baile de máscaras na noite desta quarta-feira (30), após o casamento secreto com Thiago Nigro . A influenciadora se casou com o coach em uma cerimônia discreta na última terça-feira (29), no interior de São Paulo, e só compartilhou os registros da troca de alianças antes do novo evento.





Em publicações nos stories do Instagram, Cardi explicou que o baile dá início a outras comemorações que o casal vai compartilhar nas redes sociais. "Os celulares estão liberados. A partir de hoje, vamos postar tudo o que está acontecendo em tempo real", contou.

O baile de máscaras contou com uma decoração com looks clássicos de gala para compor as máscaras e Maíra mostrou vídeos dos convidados dançando na ocasião. Ela ainda mostrou que a festa contou com doces saudáveis, sem açúcar ou glúten.

"Impossível explicar o que estão sendo esses dias. Baile de Máscaras, terceira noite do casamento Cardi Nigro", afirmou o casal ao postar um vídeo do novo evento. Confira abaixo:







Casamento secreto

Maíra Cardi e Thiago Nigro assumiram o namoro em março e ficaram noivos em abril. Os dois relataram grandes planos para o casamento, mas decidiram manter em "segredo" a cerimônia em tempo real. Os celulares não eram permitidos durante a troca de alianças e algumas convidadas chegaram a burlar a regra, postando fotos dos looks escolhidos para o evento .

Os coaches trocaram declarações ao compartilharem as fotos e vídeos do casamento, em que Cardi usou um vestido rendado de mangas compridas e gola alta e Nigro optou por um terno azul.









