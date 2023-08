REPRODUÇÃO / BAND Paulo Ricardo mandou recado para Bolsonaro

Durante a estreia do programa “Melhor da Noite”, o cantor Paulo Ricardo decidiu mandar um recado para o ex-presidente Jair Bolsonaro e deixou os apresentadores, Zeca Camargo e Glenda Kozlowski, sem reação.

A cutucada do cantor aconteceu durante uma das passagens para o intervalo. Logo antes de começar a cantar a música “Alvorada Voraz”, do álbum de sucesso Rádio Pirada, de 1986. Primeiro, Zeca Camargo pediu para ele dedicar a música: “Respeito, liberdade. Vamos dedicar essa música a essa filharada linda? banda!”.

O apresentador só não esperava para quem seria dedicada. “Essa Alvorada Voraz, que curiosamente já falava do escândalo das jóias”, respondeu Paulo Ricardo. O comentário do artista faz referência às investigações que envolvem Bolsonaro. Os apresentadores do programa ficaram sem reação.

Na web alguns internautas elogiaram a ação, já outros criticaram. “Amei o recado ao vivo! É isso aí!“, disse um. “O Paulo Ricardo na música é 1000. Só não pode abrir a boca para falar sobre política. Toda a sua informação e cultura cai no ralo onde sua inteligência não faz sentido nenhum”, falou outro.

Paulo Ricardo antes de cantar disse que a música tem menções diretas para o escândalo das joias. Quem entendeu, já sabe? #MelhorDaNoiteNaBand pic.twitter.com/V8Xpvw1dx7 — Gabriel Menezes (@briel_menezes) August 22, 2023