Reprodução Web acusa Luísa Sonza de plágio no novo álbum: 'Foi descarada'

A cantora Luísa Sonza entrou para lista de assuntos mais comentado das redes sociais na última terça-feira (29) após o lançamento do álbum 'Escândalo Íntimo'. No entanto, apesar dos elogios, internautas apontaram um suposto plágio em uma das músicas.

No Twitter, um internauta publicou a comparação da faixa "Iguaria", recém-lançada, com a música "Solamento", da Banda Tuyo, divulgada há 5 anos. Segundo a analise do usuario, a o suposto plágio estaria ligado ao ritmo da música.

Nos comentários, a própria banda Tuyo se pronunciou. "Coração, você é muito talentoso", apontou, sem mencionar a discussão do suposto plágio.

Além do grupo musical, outros internautas compartilharam a mesma opinião. "Plágioooooooooooaaaaaaaaaaaaa que feio que feio", comentou uma. "Mas aí, ela foi descarada KKKKKK que merda", analisou outro. "Mas não fizeram nem questão de disfarçar", apontou um terceiro.

Após receber críticas pela comparação, o autor da publicação refletiu. "Galera falando da minha comparação de plágio, chamando a Tuyo de who e etc!!! Quando essa galera descobrir que artistas grandes usam artistas pequenos para 'roubar' estética, harmonia e etc vcs vão endoidar!", comentou.