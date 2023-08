Reprodução/Instagram Convidadas quebram regras e mostram casamento de Maira Cardi e Thiago Nigro

Maíra Cardi e Thiago Nigro se casaram em segredo na última terça-feira (29) no interior de São Paulo. A cerimônia contou com amigos íntimos e familiares, e seguiu a regra sem celular, porém, algumas convidads compartilharam registros nas redes.

Biah Rodrigues, esposa do cantor Sorocaba, foi uma das presentes e dividiu fotos no local do evento. No clique, ela mostrou o look escolhido.









A pastora Raquel Cabral também publicou fotos deixando a mostra parte da decoração. A cerimônia aocnteceu diante de uma paisagem verde e ao ar livre.

Na parte interna, o casal apostou em uma decoração luxuosa, com lustres e flores. Os amigos do casal, Nilson Bueno e Rose Silva, furaram as regras e mostraram a decoração interna.

