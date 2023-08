Reprodução O hospital disponibilizou novas informações sobre estado de saúde do apresentador

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, segue evoluindo na recuperação após o transplante de coração e já iniciou a etapa de fisioterapia. Em boletim médico divulgado nesta quarta-feira (30), médicos apontam que o quadro clínico está estável.

O apresentador deu entrada no Hospital Albert Einstein no início de agosto, quando foi internado para realizar o tratamento contra insuficiência cardíaca. Devido à gravidade do quadro, Faustão foi submetido ao transplante de coração após ter aguardado a lista de espera.

"Boletim médico. São Paulo, 30 de agosto de 2023 – O paciente Fausto Silva continua evoluindo dentro do esperado. Está se comunicando normalmente e se mostra muito disposto, após 72 horas desde a realização do transplante de coração, ocorrida no último domingo, no Hospital Israelita Albert Einstein. A função cardíaca está normalizada e estável e, hoje, foram retirados o dreno e alguns cateteres, além de o paciente ter iniciado a fisioterapia.

Dr. Fernando Bacal, cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein

Dr. Fábio Antônio Gaiotto, cirurgião cardiovascular do Hospital Israelita Albert Einstein

Dr. Miguel Cendoroglo Neto, Diretor Médico e Serviços Hospitalares do Hospital Israelita Albert Einstein".