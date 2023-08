Reprodução Mel Maia e MC Daniel terminam o namoro após reconciliação recente

Não resistiu! A atriz Mel Maia anunciou nesta terça-feira (29) o fim do relacionamento com o cantor MC Daniel. Em junho, o casal anunciou o primeiro término após especulações de ciúmes excessivo do cantor. Recentemente, Mel Maia e o cantor tinham se reconciliado e voltaram a se relacionar amorosamente.

Através do Instagram, a atriz publicou um comunicado apontando para o fim da relação. Nesta semana, ela não compareceu a festa de aniversário do funkeiro, levantando suspeitas de uma nova crise amorosa.

"Eu venho aqui porque temos uma relação muito transparente. E sinto que eu precisava comunicá-los. Meu namoro com Daniel surgiu de uma amizade. Nós nos amamos, nos respeitamos e queremos o bem um do outro. E nós decidimos juntos preservar esse sentimento tão importante. Não somos mais um casal, mas seguimos amigos. Eu torço por ele. E ele por mim. E seguimos assim! Aos fãs e amigos, deixo o meu amor e agradecimento por nos respeitar sempre. Beijos,

Mel".

Por que Mel Maia e MC Daniel terminaram?

Após diversas publicações aparentando um casal apaixonado, Mel Maia e MC Daniel romperam o namoro pela primeira vez em junho. Na época, alguns sites apontavam que o cantor estaria tendo ciúmes excessivo da relação da atriz com outros atores de "Vai na Fé".

Apesar disso, MC Daniel desmentiu a informação e revelou que não teria essa atitude em relação ao trabalho da ex-namorada. Na época, nem ele e nem Mel Maia detalharam o motivo que os levou ao término.

“Busquei ajuda. Sei onde eu errei, sei onde eu acertei e sei onde eu não quero errar mais. O melhor é isso mesmo, mostrar a minha cara e falar com o coração. Errei com fã. Errei com a Mel. Falhei (...). Desejo tudo de bom para todo mundo, que é isso que eu quero que volte para mim. Sou ser humano também. Não se esqueçam disso. I’m sorry, desculpa família”, declarou o funkeiro na época.

No inicio de agosto, Mel Maia e MC Daniel voltaram a aparecer juntos em público. O funkeiro a visitou durante as férias nos Estados Unidos, onde também fez um show se declarando para a atriz. Dias depois, eles anunciaram que tinham reatado o relacionamento amoroso.