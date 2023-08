Reprodução/Instagram - 31.08.2023 Eliezer realizou cirurgia de ginecomastia com lipoaspiração





Eliezer foi submetido a uma cirurgia de ginecomastia com lipoaspiração nesta quarta-feira (30) e mostrou a recuperação no pós-operatório aos seguidores. O influenciador contou detalhes do procedimento e exibiu momentos ainda no hospital.

"Foram seis horas de cirurgia e eu acordei muito bem, sem dor nem nada. Tirei, além da glândula, 350 ml de gordura em cada mama", afirmou nos stories do Instagram. O ex-BBB relatou que decidiu passar pela cirurgia após um crescimento das mamas causado por um "desequilíbrio hormonal".





"O peito já saiu. Graças a Deus, amor", disse, enquanto a esposa Viih Tube filmava o médico abrindo a cinta no corpo de Eliezer. "O tamanho da minha glândula mamária era enorme, bem maior do que uma 'normal'. Desde que saí da cirurgia já comecei a fazer a drenagem para eliminar todo o líquido", explicou.

O influenciador também publicou um vídeo andando no hospital e celebrou os "peitos sem volume". Eliezer deixou o hospital no mesmo dia após a cirurgia.





