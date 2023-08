Reprodução/Instagram Tata Werneck

No ar como Anely em “Terra e Paixão” , Tata Werneck, de 40 anos, deixou as gravações do folhetim após testar positivo para Covid-19 na última terça-feira (29). Como a personagem interpretada por ela pertence a um dos núcleos principais, as gravações sofrerão alterações.



De acordo com o jornal “O Globo” - que noticiou que Werneck contraiu o vírus -, por conta da saída temporária da atriz, o cronograma de filmagens será mudado até o próximo sábado (2). O jornal ainda afirma que ela realizou o teste após sentir alguns sintomas.



Na trama escrita por Walcyr Carrasco e Thelma Guedes, Tata vivencia a personagem Anely, que é irmã de Lucinda - mocinha defendida por Débora Falabella. O arco das irmãs é um dos mais dramáticos da novela, já que Lucinda sofria violência doméstica de Andrade (Ângelo Antônio).



Além de contracenar com Falabella, Werneck tem muitas cenas com Luigi, o charlatão assumido por Rainer Cadete. Na obra, os dois são amantes e planejam dar um golpe em Petra (Debora Ozório), que está na disputa pela sucessão das terras do pai, Antônio La Selva - vilão interpretado por Tony Ramos.

