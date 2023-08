Reprodução Multishow - 30.08.2023 Jojo Todynho homenageia MC Marcinho no "TVZ"

Estudante de Direito, apresentadora e cantora, Jojo Todynho se tornou um dos assuntos mais comentados na Web após uma homenagem que fez para o cantor MC Marcinho no “TVZ”, do Multishow. O MC faleceu no último sábado (26) , no Rio de Janeiro, aos 45 anos.



Durante sua participação no programa musical, que é apresentado por Felipe Araújo nesta temporada, Jojo escolheu a canção “Garota Nota 100” para cantar em homenagem ao amigo de profissão. A música é um dos maiores sucessos da carreira do MC.



O hit cantado por Jojo foi a trilha sonora do casal de mocinhos de “Vai na Fé” : Sol, protagonista assumida pela atriz Sheron Menezzes, e Benjamin, galã defendido pelo ator Samuel de Assis. Para o folhetim de Rosane Svartman, a música foi reinterpretada por Ludmilla.



O vídeo de Jojo Todynho cantando “Garota Nota 100” já ultrapassou a marca de 3 milhões de visualizações somente no Instagram. Nos comentários, os internautas elogiaram a homenagem. “Bela homenagem, que Deus te abençoe sempre”, escreveu um seguidor da cantora. “Amei ouvir essa música na sua voz, apesar de ser uma homenagem de tristeza”, refletiu outra fã.



Veja a homenagem de Jojo ao funkeiro MC Marcinho: