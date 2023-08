Reprodução/Globo - 29.05.2023 Bella Campos e MC Cabelinho vivem relacionamento desde 2022





MC Cabelinho homenageou Bella Campos em um show neste domingo (27), em meio aos rumores de que o casal havia terminado o relacionamento. As suposições de internautas sobre o fim da relação surgiram após boatos de que o cantor traiu a atriz com uma ex-affair, em Belo Horizonte .

A apresentação recente aconteceu no Rio de Janeiro e trouxe uma homenagem à Bella na música "Minha Cura". Enquanto o funkeiro cantava a faixa, imagens românticas do casal foram exibidas ao fundo. Fãs apontaram que o vídeo dos dois sempre é exibido na performance dessa canção.

🚨FAMOSOS: Em meio a rumores de traição e término, MC Cabelinho se apresentou agora pouco em uma boate, no Rio de Janeiro, e colocou fotos de Bella Campos no telão enquanto cantava “Minha Cura”. pic.twitter.com/Nz8wFIztlz — CHOQUEI (@choquei) August 28, 2023









Duda Mehdef, ex-affair do cantor que motivou os rumores de término, confirmou que se encontrou com o MC no último fim de semana, na capital mineira. A estudante de Direito explicou que viveu uma relação conturbada com Cabelinho e afirmou que ele disse estar solteiro no encontro recente.





"Eu vi ele ontem, sim. Fui lá no hotel, sim. Ele me falou que não está namorando. Se é verdade ou não, não sei. Ou ele está namorando e traiu, ou ele não está namorando e vai contar para vocês com o tempo; não sei como está a vida dele", contou no Instagram, no último domingo.





MC Cabelinho e Bella Campos se conheceram durante as preparações para a novela "Vai na Fé" e assumiram o namoro em outubro de 2022. Desde então, o casal já expressou o desejo de aumentar a família e o cantor declarou ao iG Gente a vontade de reverter a vasectomia para ter filho com a atriz .

