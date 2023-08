Reprodução/TV Globo Participação de Virginia e Zé Felipe no Altas Horas gera discussão na web

Virginia Fonseca e Zé Felipe foram um dos convidados do Altas Horas no sábado (26). A participação do casal no programa noturno da TV Globo gerou memes e discussão na web.

O cantor apresentou a música 'Toma Toma Vapo Vapo' enquanto a esposa fazia a famosa dancinha. As cenas deram o que falar e até virou assunto no programa.





Sheron Menezzes, que também foi convidada, comentou a nova geração de danças do TikTok. "Mas bota pra dançar o Tchan pra essa galera jovem, não dança, não dança o Tchan como a gente dançava", disse ela após um comentário da apresentadora Patrícia Poeta.

No Twitter, os internautas falaram da participação dos pais de Maria Alice e Maria Flor.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

A Virginia parece uma intérprete de libras enquanto o Zé Felipe canta KKKKKKKK #AltasHoras



pic.twitter.com/0JzVt185tL — Wallyson Novaes 🪸 (@wallysonnovaes) August 27, 2023









As queridas reagindo a Virgínia 🗣️ #AltasHoras pic.twitter.com/TnJWyqem7z — Brenno De Moura  (@mbrenno_) August 27, 2023









juro como pode sheron menezzes ser a mais carismática do mundo #AltasHoras pic.twitter.com/4x01jkP4S6 — liz (@liztwists) August 27, 2023









Zé Felipe na voz e Virgínia Fonseca na Libras. Casal de milhões #AltasHoras pic.twitter.com/p8Cm5lQNp8 — Fillipe Conegundes 𝕏 (@Fconegundes) August 27, 2023









Não foi a Virgínia que arrasou dançando e sim o querido backing vocal deu a vida na coreografia kkkkkkkkkkkkkk #AltasHoras pic.twitter.com/FKlajHAJ0U — carol. (@tuittascarpa) August 27, 2023