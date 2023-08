Reprodução/Instagram Rafael Cardoso retoma romance com Vivian após engravidar affair

Rafael Cardoso e Vivian Linhares estão oficialmente juntos de novo. A influenciadora compartilhou um vídeo da comemoração do seu aniversário e registrou momentos de romance com o ator.

Nos registros, ele aparece aos beijos e até ao lado da mãe da aniversariante.





"Esse sentimento define meu aniversário desse ano que, sem dúvida, foi o melhor de todos. Consegui reunir quase toda minha família, que não é pequena, e meus amigos mais próximos em um lugar afastado da cidade mas do jeitinho que eu sonhei, em meio à natureza, uma área externa pra acolher todo mundo, comida boa e ainda um espaço pra exibirmos nossos dotes no vôlei de areia. Obrigada a todos que fizeram meu aniversário de 25 anos ser exatamente como foi e obrigada por fazerem parte da minha vida. Eu amo vocês", escreveu ela na legenda da publicação.

O relacionamento dos dois deu uma pausa no fim de março. Eles estavam juntos desde o fim do casamento de Rafael com Marei Bridi.

Recentemente, o ator assumiu publicamente que está esperando o terceiro filho, fruto do relacionamento com a affair Carol Ferraz.

