Reprodução/Instagram Internautas reagem suposto término de Bella Campos e MC Cabelinho

Na tarde deste domingo (27) surgiram rumores do término do relacionamento de Bella Campos e MC Cabelinho. O perfil SubCelebrities publicou 'evidências' para o fim do namoro dos atores.





Segundo a publicação, o cantor teria comentado para uma ex-ficante que estava solteiro, porém que ainda não tinha tornado o assunto público.





A notícia pegou os internautas de surpresa e, pelo Twitter, eles comentaram os rumores da separação. Em poucos minutos o nome da atriz entrou para os assuntos mais comentados da rede social.

A internet assim vindo saber sobre o término do Cabelinho e Bella campos. pic.twitter.com/mJHXfgWd9M — Jaake❤️👑 (@jaakee___) August 27, 2023





como assim o mc Cabelinho traiu a Bella ? pic.twitter.com/Hwz3S4P4AP — Fernanda sz (@Fernand03325499) August 27, 2023









eu querendo desver essa fofoca do cabelinho e da bella pic.twitter.com/u6n1WBBfmV — 🐆 (@crfavelar) August 27, 2023









Eu indo no perfil do cabelinho e bella depois dessa fofoca : pic.twitter.com/XbpVsPUseh — Tauan R. 🐊 (@ieuTauan) August 27, 2023