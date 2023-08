Foto: Reprodução / Instagram / @beyonce Beyoncé viraliza com vídeo mostrando "imperfeições"

Durante a performance da música “Flaws and All” (que em português significa “defeitos e tudo mais”), em um show da turnê "Renaissance”, Beyoncé mostrou não gostar muito de algumas partes do corpo.

No vídeo que viralizou online, a cantora aponta para a barriga, pescoço e mostra a flacidez dos braços.

A cantora chamou a atenção para as regiões do corpo enquanto cantava o trecho “I’m a host of imperfection”, que significa “Sou uma hospedeira de imperfeições”. Na letra ela também diz que quem a observa não se importa com os tais detalhes, a enxerga com uma rainha e vê potencial em seus “defeitos”.

Assista ao trecho

A rainha é acessível! Durante a performance de #FlawsAndAll , no show da #RenaissanceWorldTour em Atlanta, Beyoncé fez um gesto significativo enquanto cantava “eu sou uma hospedeira de imperfeições”. Bey, mulher! Entenda que você é perfeita SIM! 🥹 (📹 Reprodução/Twitter) pic.twitter.com/ao9PxN5f2o — Hugo Gloss (@HugoGloss) August 24, 2023