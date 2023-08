Reprodução/ Instagram Danni Suzuki relata encontro com maquiador após desaparecimento

Na madrugada desta sexta-feira (25), Danni Suzuki usou o Instagram para informar estado de saúde do maquiador das famosas Rico Tavares, que estava desaparecido desde terça-feira (22) e foi encontrado na noite da quinta-feira (24) no Hospital Estadual Alberto Torres, de São Gonçalo. Rico, que é amigo da atriz, se encontra em estado grave após ter sido atropelado e levado para a unidade médica do Rio de Janeiro.

"De volta em casa. Vou atualizar vocês. Estou falando meio lento porque estou há quase dois dias sem dormir direito na busca. Mas agora tenho boas notícias, quer dizer, mais ou menos. Ricardinho foi encontrado, mas o diagnóstico é gravíssimo", começou ela, que visitou o maquiador no hospital.





Danni conta que ele teve fratura na cervical e está com hemorragia no crânico. Rico foi atropelado em Vista Alegre, São Gonçalo. O maquiadore estava a caminho de um trabalho com Leticia Spiller em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio.



"Ele teve fratura na cervical, mais ou menos na C 7. Ele também está com HSA (hemorragia subaracnóidea) no crânio, que é uma hemorragia no sistema nervoso central. Ele está entubado e estava totalmente apagado quando entrei lá UTI. Agora a gente vai ficar aguardando ele reagir. Eles começam a diminuir a medicação e a gente conta que um milagre possa acontecer e o Ricardinho acordar. Hoje ele está sendo removido para outro quarto. Já fica na UTI sozinho porque começam a desligar aos poucos os aparelhos para ir aos poucos acordando ele. Daí a gente vai saber realmente como ele está neurologicamente", relatou ela.

Em seguida, a atriz narrou o momento que entrou no quarto da UTI e deu a mão ao amigo. "Na hora que entrei na UTI e dei a mão para ele e falei, 'Cadinho, te achei. Estou aqui'. Escorreu uma lágrima do olho dele. Não sei se é reação natural, mas acredito que ele está me ouvindo. Tenho certeza absoluta que ele está me ouvindo. Agora é a hora de pedir a Deus", disse.

