Reprodução/Vogue Brasil A atriz contou detalhes sobre golpe financeiro, menopausa e envelhecimento

Em bate-papo no evento Vogue Sua Idade, Fafá de Belém contou mais detalhes sobre o pesadelo que viveu após morte de seu irmão, em outubro de 2019. Na época, a cantora descobriu que seu antigo gestor a roubou, e pela primeira vez olhou suas finanças.





Com a pandemia e a perda de seu irmão, a atriz precisou reorganizar sua vida financeira após levar ser vítima do crime. "Quando meu irmão morreu foi um baque muito forte na vida e eu percebi que precisava cuidar mais de mim. Descobri que meu antigo gestor tinha raspado o cofre e pela primeira vez na vida eu fui olhar finanças. Minha mãe nunca soube quanto meu pai ganhava", afirmou.

Dessa maneira, as lives em sua casa a ajudaram a passar por um momento delicado em que ela conseguia ter um pouco de contato com o público. Assim, ainda que estivesse passando pela pandemia, isso a trouxe muitos aprendizados.

A multi-instrumentista, que começou a trabalhar ainda na adolescência e deixou a casa dos pais aos 17 anos, é uma das principais vozes da música brasileira. "Eu nunca tive tempo para ter crise dos 30 ou 50. Saí de casa aos 17 anos, me lancei na Bahia e nunca parei de trabalhar, a minha cabeça não para", disse.

Além disso, Fafá contou que sua menopausa de foi um grande susto. Há 11 anos a compositora decidiu parar de pintar os cabelos para mostrar os fios brancos a todos, mas não esperava que sua menopausa chegaria, e menos ainda que estava sofrendo de uma hemorragia.

"Eu percebi que não menstruava há uns três meses, seis meses depois tive uma grande hemorragia", lembra. "Depois disso, nunca mais menstruei. Foi um grande alívio", disse.

Mesmo com tantas histórias e dificuldades vividas, com 66 anos, a cantora é um exemplo a ser seguido para não se privar de viver. "Adoro namorar, titia está on", brincou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko