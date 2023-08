Reprodução Twitter - 25.08.2023 Amanda Meirelles e Arthur Aguiar

Vencedora da última edição do “Big Brother Brasil”, a médica Amanda Meirelles , de 32 anos, se pronunciou no Twitter após internautas associarem a mudança de votos no reality, que agora será único e com cadastro por CPF, com a vitória dela no programa. Outro ex-BBB e também campeão que rebateu as acusações foi Arthur Aguiar, de 34 anos, campeão da edição de 2022 .



Com a notícia de que o sistema de votação seria alterado , o jornalista e comentarista de realities shows Flávio Dantas, popularmente conhecido como Dantinhas, avaliou que a alteração nos votos veio “em boa hora”, depois dos últimos campeões, que foram Arthur Aguiar, em 2022, e Amanda Meirelles, neste ano.



“Após passar por duas edições em que as torcidas sequestraram as votações e fizeram campeões que não refletem necessariamente a vontade da maioria do público, o voto único por CPF no ‘BBB: 24’ vem em boa hora”, escreveu ele no Twitter, em uma publicação que já soma mais de 1 milhão de visualizações e 26 mil curtidas.



Amanda Meirelles respondeu o jornalista: “Acho que vocês tem que parar de desmerecer a vitória dos outros, não é só de mim e do Arthur que vocês falam. Falam das pessoas que disponibilizaram o tempo em dias e noites votando para trazer essa vitória para quem elas queriam. Podem falar o que quiser, vencemos”.



Já Arthur Aguiar escreveu: “Piada esse seu post, não é? O ano é 2050 e você é um dos que até hoje não aceitam que a vontade da maioria da população foi diferente da sua e da sua bolha da internet, que fizeram de tudo e não conseguiram fazer campeão quem vocês queriam”.

