Gravida, Mirella Santos espera uma menina com Gabriel Farias





Mirella Santos movimentou as redes sociais ao reunir mais de 1 milhão de pessoas na live do chá revelação , em que descobriu estar grávida de uma menina, Luna, com Gabriel Farias. Nesta quinta-feira (24), a influenciadora mostrou alguns dos presentes que ganhou no evento, como uma bolsa maternidade de grife.

O item da grife italiana Gucci foi um presente da própria equipe com quem trabalha. A bolsa de couro vem com um trocador portátil e está disponível no site brasileiro da marca por R$ 10,76 mil.





Ao abrir o presente, Gabriel brincou sobre os luxos da filha tem antes mesmo de nascer. "Olha a bolsa da menina, ela nem nasceu e já tem bolsa. Minha filha vai c*gar em cima de um pano da Gucci", disse, entre risadas, nos stories do Instagram de Mirella.

Entre outros presentes que a influenciadora recebeu estão roupas e acessórios para Luna, além de roupa de cama e outros itens de bebê. Confira abaixo um registro do chá revelação:





