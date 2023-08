Reprodução/Instagram Mirella Santos e Zinho revelam sexo e nome do primeiro filho

Mirella Santos e Gabriel, conhecido como Zinho, prepararam um chá-revelação nesta quarta-feira (23) para descobrir o sexo do primeiro filho.

Com uma live no Instagram da influenciadora, que contou com mais de um milhão de pessoas assistindo, o casal revelou que está esperando uma menina, que se chamará Luna.





O momento contou com uma música especial enquanto os papais esperavam pela grande revelação em cima do palco. Antes mesmo do final da canção, os dois já estavam emocionados, assim como os familiares e amigos presentes.

Após a cantora entregar o nome de Luna, fogos e fumaça rosa tomou conta do céu.

Durante toda a tarde, o nome de Mirella tomou conta dos assuntos mais comentados do Twitter, com a revelação "é menina" e "Luna" também apareceram na lista.

linha e zinho vao ter uma menininha

luna 🩷 pic.twitter.com/sEnDpmmA0b — ma ri. (@acostumadinha) August 23, 2023