Reprodução/Instagram Eliezer e Viih Tube 'passeiam' com Lua em casa

Eliezer e Viih Tube dividiram com os seguidores como fazem para acalmar a filha Lua mesmo dentro de casa. O influenciador contou que usam o carrinho na cozinha por conta da segurança.

Por morarem em um apartamento em São Paulo, os ex-BBBs não se sentem seguros de passear com a herdeira na rua.





"Estamos trazendo a Lua no parque para ver um pouco de verde, ar puro. Porque em casa a gente fica dando volta com ela na cozinha. A cozinha tem uma ilha e a gente fica andando em volta", disse ele mostrando o passeio.

Na sequência, o casal falou sobre a nossa mansão que compraram. "Nosso desejo é ir para uma casa que tenha verde. Dentro de casa, olha como a gente passeia com a Lua para acalmar ela? A gente fica dando volta pela cozinha o tempo todo", completou.

"Onde a gente mora não dá para sair de casa porque é perigoso. Não é condomínio, é rua", explicou a influenciadora.

