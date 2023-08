Reprodução/Instagram - 24.08.2023 Fabiana Justus deu à luz Luigi, terceiro filho, em 19 de agosto





Fabiana Justus deixou a maternidade nesta quarta-feira (23), dias após o nascimento do terceiro filho, Luigi. Nas redes sociais, a influenciadora compartilhou a rotina com as outras duas filhas, as gêmeas Chiara e Sienna, e desabafou sobre os hormônios no pós-parto.

A filha de Roberto Justus publicou uma foto com lágrimas nos olhos e pediu "paciência" aos seguidores. "Só digo uma coisa: hormônios do pós-parto são tensos! Peço um pouco de paciência com a blogueira sumidinha aqui", afirmou.





Apesar de afirmar que estava mais afastada do perfil, a influenciadora mostrou alguns momentos da volta à casa e do encontro das gêmeas com o irmão mais novo, ao lado do marido Bruno D'ancona. "O encontro! Família completa", escreveu na legenda da postagem.

No vídeo, Chiara e Sienna aparecem empolgadas ao conhecer o bebê e ainda seguram o irmão na companhia dos pais. Confira abaixo:





