Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela, teve o Instagram hackeado na manhã desta quinta-feira (24). A rede social traz postagens comuns de golpes financeiros aplicados na web, em que golpistas acessam perfis de pessoas na busca de enganar os seguidores com sugestões de investimentos.

A primeira publicação traz uma foto de Silvana com o marido, Gilberto Elias Santos, no Rio de Janeiro e um print de uma conta bancária com o saldo de R$ 9 mil. "Quer saber como ganhar esse investimento em menos de 10 minutos? Me chamem no direct com a seguinte frase: 'Quero investir'", afirma a legenda.







Já o post nos stories afirma que Silvana se "responsabiliza totalmente" pela indicação do investimento, além de compartilhar uma tabela com supostos rendimentos. "Para mais informações, me chamem no direct. Não vou responder outros assuntos além do investimento", diz a postagem sobre finanças.

Reprodução/Instagram - 24.08.2023 Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela, teve Instagram hackeado









A ação de hackers no Instagram de Silvana acontece em meio a uma série de polêmicas da mãe de Larissa Manoela. Além das acusações de esconder informações financeiras da filha e desviar milhões da atriz , ela foi recentemente acusada de intolerância religiosa por chamar a família do genro de "macumbeira" .

