Reprodução Instagram - 23.08.2023 Carolina Dieckmann faz acrobacia na Grécia

Vista recentemente na Rede Globo como Lumiar em “Vai na Fé” , novela das sete escrita por Rosane Svartman, Carolina Dieckmann aproveita as férias ao lado do marido, Tiago Worckman, na Grécia. Hoje (23), ela surpreendeu os fãs e seguidores com uma pose inusitada em um álbum de fotos que compartilhou.



Por meio do Instagram, nesta quarta-feira (23), ela escreveu “A Grécia é uma graça”, na legenda da publicação. Nas fotos, a atriz posa, de biquíni verde, ao lado do companheiro e aparece nadando nas águas cristalinas do país, localizado no sudeste europeu e conhecido pelas ilhas e paisagens naturais.



Contudo, um registro chamou a atenção dos fãs da atriz. Isso porque, em uma das fotos, ela aparece com uma acrobacia diferente: de cabeça para baixo e com as pernas para o ar. Os seguidores repercutiram o momento e exaltaram a beleza da atriz.



“Sapequinha demais”, escreveu um internauta nos comentários da publicação feita no Instagram. “Finalmente um período sabático”, brincou outro seguidor, em referência a personagem Lumiar, que almejava passar um ano longe dos trabalhos na novela . “Abusa do direito de ser linda”, comentou ainda uma terceira.

Confira a publicação na íntegra: