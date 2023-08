Reprodução Instagram - 17.07.2023 Letícia Cazarré, Maria Guilhermina Cazarré e Juliano Cazarré

Nesta quarta-feira (23), Leticia Cazarré compartilhou com os seguidores do Instagram um relato, em que recordou o processo de recuperação da filha Guilhermina, fruto do casamento com o ator Juliano Cazarré, que está no ar, na Rede Globo, como Pascoal em “Fuzuê” .



“Há um ano, a Guilhermina vivia uma recuperação muito difícil, do pior momento das nossas vidas. Ela estava muito machucada, praticamente paralisada, não conseguia mais engolir nem respirar sozinha. Desde então, ela luta para se recuperar como uma guerreira! Nunca desistiu”, iniciou.



Leticia pontuou que ao decorrer do processo, que durou meses, ela teve “incertezas, angústias, sustos, solidão e saudades de casa”. Ela ainda avaliou que “nunca” deixou de se “pentear, maquiar” e se “vestir de uma maneira apropriada”, “nem nas piores noites em claro”.



A esposa de Juliano Cazarré relatou que também “nunca deixou” de arrumar a filha. “Se eu não pudesse colocar um laço, eu a cobria com um paninho lindo, limpo e bem passado por mim. Enfeitava o berço. Isso, gente, não é futilidade, é luta”, garantiu.



“Maria Guilhermina de Guadalupe nasceu lutando e não desistiu nem uma única vez. Sofreu no próprio corpo dores e desconfortos que a maioria de nós sequer poderia imaginar. Não sou eu quem vai usar a dor e o cansaço como desculpa e não estar à altura da minha filha. Se você é mãe, lute”, finalizou.

