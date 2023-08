Reprodução Instagram - 22.08.2023 Thiago Oliveira e Bruna Matuti com a filha Ella

O jornalista Thiago Oliveira - conhecido pela apresentação da atração “É de Casa”, que vai ao ar nas manhãs de sábado, na Rede Globo - compartilhou com os seguidores registros do mêsversário da primeira filha dele com Bruna Matuti, a pequena Ella, que completa 3 meses de idade nesta terça-feira (22).



Por meio do Instagram, o apresentador iniciou a homenagem para filha com o relato de que tem vivido “intensamente” o novo ciclo junto com a esposa e a herdeira. “Estou vivendo intensamente cada dia ao lado da minha filha e agora com 3 meses, a Ella olha para a gente”.



De acordo com Thiago, a bebê “faz aquele barulhinho com a boca, abre o sorrisinho ou o choro. Durante o dia ou durante a madrugada. Parece um sonho acordar todo dia 22 e cantar parabéns para minha filha. 3 meses de amor fora do normal. Te amo, filha”.



Para a comemoração, os pais de Ella escolheram tons rosas para decorarem o ambiente. Além disso, o casal ainda publicou fotos, tiradas por Daniela Arenhardt, com ursos de pelúcia, flores e também doces e bolos.

