Reprodução/ Instagram O apresentador Thiago Oliveira e a filha Ella

Thiago Oliveira, apresentador do "É De Casa", não esconde a felicidade após a chegada da primeira filha, Ella. Mesmo após um dia de trabalho, ele conversa com o iG Gente, repleto de alegria e disposição, já que o assunto é a pequena. O jornalista relatou as delícias e dificuldades de ser pai de primeira viagem trabalhando na maior emissora do país, a TV Globo.





Atualmente, Thiago está apresentando o programa de sábado do canal, mesmo com uma bebê de dois meses em casa.

O paulista fez algumas pequenas mudanças na rotina para poder passar mais tempo com Ella e com a esposa Bruna Matuti. "Eu moro em São Paulo e vou toda semana para o 'É De Casa' [Rio de Janeiro]. Então, o que mudou é que eu ia quinta-feira à noite e agora vou na sexta-feira. Para mim faz muita diferença uma noite fora de casa. Faz muita diferença para Bruna também e para minha filha".

O jornalista, de 39 anos, relembra que optou por obedecer o período mínimo de licença-paternidade estabelecido por lei, mas acabou ficando um pouco mais. Segundo o apresentador, a emissora acatou o pedido "de forma natural". "Eu falei que eu iria ficar cinco dias em casa e que depois eu iria voltar. Mas acabei ficando uma semana", explica.

De fato, as empresas são obrigadas a dar cinco dias de licença ao pai após o nascimento da criança. No entanto, é possível aumentar este período com o programa Empresa Cidadã, do governo federal, que permite que a licença chegue a 20 dias para os pais e 180 dias para as mães. Em troca, as companhias ganham benefícios fiscais do governo.

Thiago ressaltou que uma extensão maior da licença não era possível já que ele não podia abandonar alguns projetos que tinha na Globo. Além de apresentar o ao vivo aos sábados ele grava o quadro "Diário de um pai", do "É De Casa". Deste modo, conta com ajuda para cuidar da pequena Ella: "Claro que a gente conta com uma rede de apoio, sobretudo, com a minha sogra".









Além do trabalho na televisão, Thiago produz conteúdo para o perfil dele no Instagram mostrando, sobretudo, a rotina de um pai. Sobre os comentários negativos na rede, o jornalista comenta: "Eu sempre prefiro ver todo o amor ou carinho que a gente recebe, que a minha família recebe. Quando eu coloco a minha filha nas minhas redes sociais, têm várias coisas atreladas a isso. Primeiro que é um amor que eu tenho pela minha filha, eu gosto de mostrar aquilo que eu tenho amor. Mas tem um outro lado, eu mostro as minhas dificuldades, como a privação do sono".









"Eu mostro que aqui acontece a mesma coisa que acontece no vizinho que acabou de ser pai, que acabou de ser mãe, que os medos e as durezas também acontecem por aqui. E, acima de tudo, incentivar e ajudar quem precisa. Eu converso com os seguidores que são pais, são mães, porque é uma troca e eu aprendo muito", completa Thiago.

O apresentador, que comemora o primeiro “Dia dos Pais”, considera a paternidade como uma "responsabilidade deliciosa" e se derrete pela filha. "Quero cuidar da minha filha, proteger e dar o melhor para ela", completa.

