Reprodução Instagram - 22.08.2023 Sarah Poncio revela diagnóstico de síndrome de ASIA

A influenciadora Sarah Poncio trouxe um relato inesperado aos seguidores do Instagram nesta terça-feira (22). Ela revelou que foi diagnosticada com Síndrome de ASIA (Síndrome Autoimune-Inflamatória Induzida por Adjuvante), uma condição caracterizada por doenças autoimunes



“Gente, bom dia! Hoje está sendo difícil acordar, estou com muita dor no corpo, tive muita febre essa noite, muita. Se eu malhar muito pesado, fazer um exercício diferente ou parar de malhar, eu sempre fico com febre a noite, por causa da síndrome”, declarou.



Além de contar que teve depressão profunda e alopécia, Sarah pontuou aos fãs que foi diagnosticada com Síndrome de ASIA . “Também fui diagnosticada com síndrome ASIA. Depois posso falar um pouco sobre isso, não é uma doença comentada. Eu mesma não conheço muito ainda”, disse ela nos stories ontem (21).



Na última segunda-feira (21), quando questionada por um seguidor se tinha sido diagnosticada com depressão, Poncio declarou que ainda tem o transtorno e que já teve “depressão profunda, daquela de ficar meses sem sair do quarto” e que chegou a pesar menos de 40 quilos. “Foi quando cheguei a pesar 38 kg”, lembra.

