Reprodução/Instagram Equipe pede doação de sangue para MC Marcinho





MC Marcinho está internado no Rio de Janeiro, aguardando por um transplante de coração. Nesta terça-feira (22), a equipe do funkeiro e Buchecha se mobilizaram para pedir doações de sangue ao cantor. Ambos ressaltaram a "urgência" no pedido ao público.

"Estou fazendo esse apelo a bastante tempo, mas hoje estou pedindo com urgência, galera. Por favor, reúna a sua família e amigos, vão lá fazer a doação de sangue em nome do Marcio André Nepomuceno Garcia", afirmou Buchecha em um programa de rádio, conteúdo reproduzido na página do Instagram de Marcinho.





"Vamos seguir essa dica do Buchecha e vamos juntar os amigos e familiares e vamos doar sangue para o nosso príncipe MC Marcinho", complementou a equipe do MC na postagem. Ainda no perfil, a página compartilhou detalhes dos locais de doação e ressaltou nos stories: "Urgente".





Esta não é a primeira vez que a equipe de MC Marcinho pede doações de sangue ao funkeiro e recebem o apoio de famosos. O cantor está internado desde o fim de junho e a primeira campanha de doação de sangue para ele aconteceu em 14 de julho. Confira abaixo mais detalhes sobre como doar:





+ Assista abaixo ao “Ponto iG”, programa com o resumo semanal dos assuntos em alta: