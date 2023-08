Reprodução Carol Nakamura se declara a Faustão

Carol Nakamura se emocionou ao se declarar a Faustão através das redes sociais. A ex-bailarina do Domingão mandou energias positivas ao apresentador, que está internado esperando por um transplante cardíaco.

No Instagram, a atriz compartilhou um textão relembrando os momentos em que o comunicador a ajudou na carreira e vida pessoal.





"Nem sei por onde começar, sempre que penso no Faustão meu coração se enche de gratidão, meus olhos ficam cheios de lágrimas não dá nem pra explicar. Devo minha vida a esse cara, tanto profissionalmente quanto no pessoal", começou ela.

"Minha carreira nunca teria acontecido se ele não acreditasse em mim, na verdade ele acreditou mais em mim do que eu mesma, e com muita generosidade que é uma das maiores qualidades dele, me ensinou tudo o que sei, me fez brilhar e isso mudou toda minha vida", completou.

Carol resgatou um momento em que Faustão cuidou dela tanto física, quanto financeiramente. "Em 2009 eu fiquei muito doente, fiz 6 cirurgias e fiquei quase um ano internada entre idas e vindas do hospital. Eu fui tão cuidada por essa família que me acolheu com muito amor, carinho e respeito. Ele realmente se importa com os seus funcionários, me indicou o melhor médico e meu caso foi resolvido em uma semana".

"Te considero como um pai, nada do que eu escreva aqui vai expressar o que sinto e o quanto eu sou agradecida por sua vida e da sua família. Estamos todos em oração por vc. Conte sempre comigo", seguiu.

Confira o texto de Carol Nakamura:

