Reprodução / Instagram Juliette brinca com Anitta: "Você é uma fraude"

Juliette e Anitta passaram a noite de segunda (21) juntas. Durante um longo papo, a ex-BBB comentou que Anitta é bem diferente da imagem durona que mostra para o público.

"Você é uma fraude. Se as pessoas soubessem que você é um bebezão e fica feliz com qualquer besteira. Fica comemorando igual criança", falou a paraibana.

A cantora respondeu que sempre ouve isso da amiga, já que encaram as experiências da vida com visões diferentes. "Ela fala que eu sou a pessoa mais entusiasmada da vida. Porque conto as coisas felizes. A vida é para a gente ser feliz. Você que é velha chata! A vida é para comemorar. A vida é entusiasmo o tempo inteiro. Você escolhe ver ela com medo e insegurança. Eu escolho ver com entusiasmo e alegria", explicou Anitta.