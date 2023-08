Reprodução Instagram - 22.08.2023 Anitta, Pedro Sampaio e Ludmilla

Convidado do programa “De Frente Com a Blogueirinha”, exibido na última segunda-feira (21), o músico Pedro Sampaio , de 25 anos, contou que pretende fazer um feat junto com as cantoras Ludmilla e Anitta . Ele também revelou o nome de três celebridades com as quais ele já se relacionou.



Em relação aos envolvimentos amorosos que já teve com celebridades, Pedro Sampaio, que atualmente namora o jogador de vôlei profissional Henrique Meinke, afirmou que já se relacionou com as cantoras Pabllo Vittar e Luísa Sonza, além da influenciadora Gessica Kayane.



Ao receber o pedido de um internauta para fazer uma parceria musical com Ludmilla e Anitta, ele pontuou que “já pensou nisso”, mas que “todo mundo fala que é impossível”. “Eu vou tentar”, garantiu ele.



As cantoras eram amigas e já haviam feito outros trabalhos juntas, como “Favela Chegou” e “Onda Diferente”, mas a relação foi estremecida. Isso porque as duas se desentenderam devido aos créditos da composição de “Onda Diferente”, a qual Ludmilla era autora. No entanto, Anitta também era creditada como compositora, mesmo tendo feito parte apenas da produção, o que gerou o conflito.



Assista a entrevista completa: