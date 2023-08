Reprodução/Instagram - 20.08.2023 Cantor Sorocaba é casado com a modelo Biah Rodrigues





Biah Rodrigues foi traída pelo marido, o cantor Sorocaba, enquanto estava doente e revelou o momento difícil da vida pessoal ao fazer um testemunho relacionado à própria religião. Em conversa com os seguidores nas redes sociais, a modelo contou que pediu autorização ao companheiro antes de expor a traição ao público.

"Quando fui convidada para compartilhar o que Deus havia feito na minha vida, Ele me direcionou no que eu falaria, então sentei com o meu marido e falei: 'amor, posso compartilhar tudo isso aqui?'. Estava tudo digitado. Gostaria que ele se sentisse à vontade, uma vez que eu ia expor algo que desrespeitava não só a mim! E, então, ele me deu carta branca, e me encorajou", disse nos stories do Instagram, neste sábado (19).





Rodrigues também relatou que o artista "ficou orgulhoso" de relatos de "mulheres que foram impactadas através desse testemunho". "O intuito disso foi edificar, encorajar mulheres a se posicionarem e a lutar com as armas certas", comentou a modelo, que é casada com Sorocaba desde 2019 e tem dois filhos com ele.

"Isso aconteceu no início do nosso relacionamento, e hoje fico pensando, se eu tivesse aberto mão da minha família, hoje não teria presenciado a transformação que Deus fez. Transformação que levou um bom tempo de joelho no chão. Hoje minha família linda é muito abençoada, meu marido é um príncipe", complementou.

