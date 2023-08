Reprodução/Instagram - 20.08.2023 Léo Santana e Lore Improta sensualizaram em show no Rio de Janeiro





Léo Santana sensualizou com a esposa, Lore Improta, em um show no festival "Garota Vip", no Rio de Janeiro. Durante a apresentação, neste sábado (19), o cantor convidou a influenciadora para dançar com ele e teve um momento quente com a companheira.

A dançarina subiu no palco na performance de "Rala Rala" e Léo aproveitou a intimidade para brincar com a situação. "Foi assim que Liz veio, tá?", ironizou, se referindo a filha de quase dois anos que tem com Lore.





A interação de Santana e Improta no palco ainda rendeu muitos gritos de empolgação da plateia, que jogaram elogios ao casal. Confira abaixo um registro do momento divulgado pelo casal:

Léo Santana tem 'momento quente' com Lore Improta durante show pic.twitter.com/l7uyawEaeT — bnewsvideos (@bnewsvideos) August 20, 2023





Lore também compartilhou nas redes sociais detalhes do look escolhido para participar do festival.





