Sarah Oliveira

Comandante do "Contato MTV" e "Disk MTV", a apresentadora ainda lidera programas na TV. Na Globo, trabalhou em quadros do "Vídeo Show" e do "Mais Você". Em 2010, migrou para o GNT pelo "Viva Voz", programa de entrevistas que contou com 10 temporadas. Se descreve como uma "idealizadora de projetos audiovisuais" nas redes sociais e comanda atrações em outros formatos atualmente, como no podcast "Nós".