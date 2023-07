Reprodução/Instagram Biah Rodrigues revela que foi traída por Sorocaba enquanto estava doente

Biah Rodrigues contou que foi traída por Sorocaba enquanto estava se recuperando de complicações de uma cirurgia plástica no nariz e com sintomas de Covid-19.

Casada desde 2019, a influenciadora revelou o caso durante um culto para mulheres, a conferência cristã Ouse Sonhar, da Igreja do Nazareno Central de Campinas.





"Em seguida, veio um adultério. Chegou num momento muito difícil para mim porque eu estava totalmente debilita, vulnerável, em uma situação de saúde. Eu falo disso com amor e curada, com propriedade porque o verdadeiro perdão foi liberado e lançado no mar do esquecimento. Me encontrei uma situação em que falei 'E agora? Acabou com a minha vida. Não tem mais casamento, carreira, não tem mais nada", disse ela.

A modelo contou que após a traição voltou para a cidade natal, onde refletiu sobre o relacionamento. "Voltei para a minha casa, de onde jamais deveria ter saído, dando legalidade para o inimigo entrar e fazer o que quiser lá dentro. Afinal, quem tinha que ter saído era ele, não eu, mas a mulher sábia está em construção a cada dia", afirmou.

Segundo Biah, a triação aconteceu logo após o nascimento do primeiro filho, Theo. Na época, surgiram rumores que o sertanejo estaria há alguns meses trocando mensagens com uma estudante de arquitetura e urbanismo.

