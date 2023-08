Reprodução Instagram - 26.07.2023 Clara Moneke se pronunciou sobre polêmica no Twitter





Clara Moneke se pronunciou sobre postagens antigas que fez no Twitter, com críticas a famosos. Recentemente, internautas resgataram diversas publicações em que a atriz fazia comentários polêmicos sobre celebridades como Anitta, Manu Gavassi, Tiago Leifert e Rafa Kalimann.





"Meus amores, minha alma 'twittera' morreu em meados de 2021. Então, por favor, não me cobrem a mesma eloquência. E sim, sigo sendo essa metamorfose ambulante, mudando de opinião a cada esquina e viva as incoerências. Obrigada por tudo, amo vocês. E fim de papo", afirmou na rede social, neste sábado (19).

e fim de papo tendeu — claramoneke (@claramoneke) August 20, 2023





As declarações antigas de Moneke começaram a ser resgatadas após um encontro da atriz com Anitta, em que ela publicou uma foto com a cantora. No post, ela a chama de "racista" e diz que "não consegue engolir essa mulher" .

Já os comentários sobre outras celebridades aconteceram principalmente durante o "Big Brother Brasil", em que Clara chegou a chamar Manu Gavassi de "garota boba". Confira abaixo mais posts antigos da atriz:

🚨VEJA: Tweets antigos sobre o BBB feitos pela atriz Clara Moneke viralizam na internet. pic.twitter.com/DIM1RDDHiw — Central Reality (@centralreality) August 16, 2023





ela falando do leifert pic.twitter.com/Ai19Axg0pD — mikha (@amikhaetc) August 16, 2023





clara moneke falando da cabeça de rafa kalimann pic.twitter.com/Wu2OjTOp05 — mikha (@amikhaetc) August 16, 2023





