O encontro de Anitta e Clara Moneke nos estúdios da Globo rendeu mais do que uma foto das artistas juntas. As duas se encontraram nas gravações do programa "Pipoca da Ivete" e posaram em uma selfie ao lado de José Loreto. Nas redes sociais, internautas aproveitaram a ocasião e resgataram uma postagem antiga da atriz, em que a estrela de "Vai na Fé" chamou a cantora de racista.

"Anitta, oh 'racistinha' desgraçada", escreveu Clara na publicação no Twitter. Uma pessoa respondeu à declaração, afirmando que "não consegue engolir essa mulher" e a atriz concordou: "Nunca desceu". Internautas apontaram que as postagens foram apagadas após a repercussão entre o público.





Na web, pessoas ainda apontaram um possível motivo para o comentário de Moneke ser feito em 15 de junho de 2020. Na mesma data, Ludmilla fez um desabafo sobre Anitta e expôs áudios sobre os conflitos com a artista , envolvendo a faixa "Onda Diferente".

Confira abaixo as postagens resgatadas na web:

