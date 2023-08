Reprodução/Globo/SBT - 20.08.2023 Larissa Manoela vive polêmica financeira com os pais





A polêmica financeira de Larissa Manoela com os pais vai ganhar um novo capítulo neste domingo (20). Uma nova parte da entrevista da atriz ao "Fantástico" trará mais revelações sobre o caso, enquanto a mãe da artista, Silvana Taques, se pronunciará sobre as acusações no "Domingo Legal", no SBT.

A Globo divulgou um novo trecho da participação de Larissa no "Show da Vida", em que ela cita uma descoberta sobre o próprio plano de saúde. "Descobri que eu estava sem plano de saúde. Que foi cortado", afirmou.





A advogada da atriz também revelará novos detalhes sobre a polêmica, como movimentações de patrimônio e um possível desvio de milhões dos pais de Manoela. "Ela [Larissa] se surpreende verificando que tinham várias transferências feitas da conta dela para a conta dos pais. Uma soma superior a R$ 5 milhões", disse no trecho divulgado da entrevista.





O SBT também compartilhou uma prévia das declarações de Silvana para Chris Flores. Na entrevista, a mãe da atriz aparece emocionada e ressalta que tentou se reconciliar com a filha. "Ela não aceitou meu convite [para conversar] [...] Nunca quis o dinheiro dela", relatou.

Exclusivo: uma entrevista reveladora com a mãe da atriz Larissa Manoela. Pela primeira vez na TV, Silvana Taques dará detalhes sobre a polêmica com a filha.



