Galvão Bueno viralizou com vídeo em balada no Ceará





Galvão Bueno viralizou nas redes sociais após protagonizar um vídeo em uma balada em Jericoacoara, no Ceará. No conteúdo, o narrador de 73 anos aparece virando uma bebida alcoólica, enquanto outras pessoas vibram ao lado e ainda gravam o momento com o celular.

"Jeri enlouqueceu", afirmou na legenda da publicação com o vídeo, feita na noite deste sábado (19) no Instagram. Após virar a bebida, Galvão se aproximou da câmera e repetiu a declaração sobre Jericoacara.





A postagem de Bueno viralizou nas redes sociais. "Meu Galvão está vivendo! Ele é bom demais", reagiu uma pessoa no Twitter. "Galvão Bueno em Jeri já é o melhor vídeo de 2023", comentou outra. "Quero chegar nos 70 assim", afirmou mais uma.

Confira abaixo o momento viral:





Antes de postar o momento na balada, Galvão Bueno já havia compartilhado com os seguidores outros registros da viagem por Jericoacoara. Em postagens nos stories do Instagram, ele aparece curtindo as praias do litoral do Ceará e bebendo espumante.



