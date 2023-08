Reprodução/Globo - 15.08.2023 Léa Garcia morreu aos 90 anos





Acontece na manhã deste sábado (19) o velório de Léa Garcia, atriz que morreu aos 90 anos em 15 de agosto, vítima de um infarto. A cerimônia é aberta ao público até às 13h e ocorre no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no centro da cidade.

Fãs se juntaram aos familiares na despedida da artista. Marcelo Garcia, filho de Léa, foi consolado ao chegar no velório. Ele estava com a mãe quando ela faleceu, no Rio Grande do Sul, no dia em que seria homenageada no Festival de Cinema de Gramado. Marcelo recebeu o troféu Oscarito no lugar da mãe .





Entre os famosos que estiveram na cerimônia estão os atores Antonio e Camila Pitanga, Déo Garcez, Adriana Lessa e Luís Miranda.



A partir das 14h, ocorre uma cerimônia fechada para familiares e amigos na capela do Cemitério São João Batista, na Zona Sul. O sepultamento acontece às 15h30.



