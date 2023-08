Reprodução/Instagram - 19.08.2023 Laura Cardoso entrou para calçada da fama do Festival de Cinema de Gramado





Laura Cardoso emocionou a web nesta sexta-feira (18), durante a participação no Festival de Cinema de Gramado, no Rio Grande do Sul. Além de receber o Troféu Oscarito, a atriz entrou para calçada da fama no evento e ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

"A história acontecendo em Gramado. Dona Laura Cardoso, com 95 anos, foi eternizada na calçada da fama. Momento histórico", afirmou a publicação nos stories do Instagram de Laura, que exibe o momento em que a atriz deixa as marcas das mãos e a assinatura na calçada da fama.

O bisneto de Cardoso, Fernando, é visto ao lado da atriz no momento célebre da carreira. Além de Laura, a atriz Alice Braga também entrou para a calçada da fama na mesma noite e se emocionou com o encontro com a colega de profissão.





"Ícone", escreveu um internauta no Twitter sobre Laura Cardoso. "Laurinha Cardoso, simplesmente nossa jóia das artes", exaltou outro. "Uma das maiores atrizes, sem a mínima sombra de dúvidas. Merecido", avaliou mais um.

A calçada da fama do Festival de Cinema de Gramado foi inaugurada em 2007. Desde então, já foram eternizados no local artistas como Eva Wilma, Marcos Palmeira, Antonio Pitanga e mais.



Laura Cardoso dando sua marca na Calçada da Fama no Festival de Cinema do Gramado.





A entrega do Troféu Oscarito para Laura também aconteceu na sexta-feira. Alice Braga se uniu a Ingrid Guimarães e Lucy Barreto para entregar o prêmio à atriz. Cardoso recebeu a homenagem ao lado de Léa Garcia , que morreu na última semana, na data em que receberia o troféu.

"Eu to sem fôlego pra falar. Muito emocionada. Muito obrigada por gostarem do meu trabalho, de tudo."



"Eu to sem fôlego pra falar. Muito emocionada. Muito obrigada por gostarem do meu trabalho, de tudo."

(Laura Cardoso, aos 95 anos, recebendo o Troféu Oscarito de Ingrid Guimarães, Alice Braga e Lucy Barreto no Festival de Gramado)





