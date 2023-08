Reprodução/Instagram - 19.08.2023 Fabiana Justus deu à luz terceiro filho com Bruno D'ancona





Fabiana Justus anunciou na manhã deste sábado (19) o nascimento do terceiro filho, Luigi. O bebê é fruto do casamento com Bruno D'ancona, com quem a influenciadora já tem as gêmeas Chiara e Sienna, de 4 anos.

"Bom dia, Luigi nasceu! Obrigada, meu Deus. Obrigada pelas infinitas mensagens de carinho, torcida e amor que recebi durante toda a minha gestação. Depois volto para contar tudo para vocês", afirmou nos stories do Instagram.

A postagem veio acompanhada de uma foto no hospital, em que Fabiana aparece segurando o filho e recebendo um beijo do marido. Sacha Chryzman, ex-esposa de Roberto Justus e mãe da influenciadora, celebrou o nascimento do neto nas redes sociais.





"Pensa em uma avó feliz, realizada por ver a alegria da filha e do genro, com a chegada desse netinho fofo e lindo. Bem-vindo, Luigi, meu amor. Te amo demais", escreveu nos stories do Instagram. Sacha ainda entregou que o parto aconteceu conforme os desejos da filha.

"Depois de algumas horas aguardando ansiosas a chegada do Luigi, ele veio ao mundo do jeito que a Fabiana queria, um parto normal, humanizado e feliz", declarou, ainda exibindo um vídeo chorando no momento em que descobriu que o neto nasceu.

Fabiana Justus engravidou de Luigi a partir de uma fertilização in vitro. "Todo esforço vale a pena quando lutamos pelos nossos sonhos. Meu bebê, tão sonhado e tão esperado, hoje você está na minha barriga, e já é tão amado! Me sentindo muito abençoada por viver esse momento mágico mais uma vez", compartilhou com os seguidores durante a gestação.

