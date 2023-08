Reprodução/Instagram - 19.08.2023 Jojo Todynho realizou cirurgia bariátrica





Jojo Todynho atualizou os seguidores sobre a perda de peso após realizar uma cirurgia bariátrica, em 8 de agosto. A cantora contou que fez a primeira pesagem desde o procedimento nesta sexta-feira (18) e revelou quantos quilos perdeu nos primeiros dias após o procedimento cirúrgico.

"Hoje fiz minha pesagem, operei com 145 kg e hoje estou com 135 kg. Fiz a bioimpedância, perdi um pouquinho de massa porque não estou malhando. Já se foram 10 kg. É isso", afirmou nos stories do Instagram.





Desde que realizou a cirurgia bariátrica, Jojo tem compartilhado atualizações sobre as mudanças no corpo nas redes sociais. Recentemente, ela mostrou que decidiu mudar o visual e aplicou um megahair nos fios .

Ainda nesta sexta-feira, a cantora curtiu uma festa de luxo no Rio de Janeiro com um vestido brilhante. Confira abaixo detalhes do look grifado:





