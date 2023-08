Reprodução/Instagram - 19.08.2023 Faustão atualizou estado de saúde durante internação





Faustão fez a primeira aparição nas redes sociais desde que foi internado em 5 de agosto, para tratar um quadro de insuficiência cardíaca. O apresentador segue no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e gravou um vídeo nesta sexta-feira (18) para atualizar o atual estado de saúde.

"Ô, galera. Hoje que minha filha estreou, que fiz meu último programa na Band e recebi uma mensagem do Johnny Saad [presidente da Band]. Eu, por sorte, ainda não morri. Estou preparado para as coisas da vida", iniciou no relato, publicado no Instagram do filho, João Guilherme Silva.





Faustão mencionou o último programa comandado na Band, que foi ao ar nesta sexta-feira. O apresentador agradeceu a equipe médica que o acompanha durante a internação e ressaltou que segue em tratamento no hospital, diante da possibilidade de realizar um procedimento cirúrgico.

"Estou ainda nesse tratamento, eles vão decidir que tipo de cirurgia podem fazer. Eu peço que, para quem goste de mim, reze por mim", afirmou. Nos comentários da postagem, famosos como Giovanna Ewbank, Sabrina Sato, Carol Nakamura, Anne Lottermann e outras mandaram mensagens de apoio a Faustão.









